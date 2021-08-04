بطل "صراع العروش" يكشف مشاكله النفسية بسبب المسلسل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدث الممثل الإنجليزي كيت هارينجتون عن المشاكل النفسية التي واجهته بعد عمله على سلسلة مسلسل Game of Thrones (صراع العروش).

ووفقًا لموقع "جادجت" الأمريكي، اعترف الممثل، الذي اشتهر بدور جون سنو، أنه اضطر لأخذ فترة راحة من التمثيل لمدة عام، للتركيز على سلامه النفسي.

وقال "هارينجتون": "كان هذا -جزئيًا- بسبب طبيعة مسلسل صراع العروش ذاته، سوداوي وعنيف ودموي".





وذكر الموقع، أن "هارينجتون" أدخل نفسه مصحة نفسية في عام 2019، بعد شهر من انتهاء مسلسل صراع العروش، من أجل أسباب شخصية، حسب بيان رسمي أصدره في ذلك الوقت.

وأضاف "هارينجتون": "مررت بصعوبات نفسية وعقلية بعد الانتهاء من صراع العروش، وخلال أيام التصوير الأخيرة لأكون صادقًا، لذلك كنت سعيدًا بفترة الراحة التي أخذتها لاحقًا".

وأكد هارينجتون أنه ليس نادمًا، بل يشعر بالفخر تجاه المسلسل ولا يرغب في الهروب منه بقدر ما يشعر بالفخر بكل ما قدمه له وجناه منه.

وأضاف أنه ينظر للصورة الكلية؛ فبفضل المسلسل تمكن من الالتقاء بزوجته روز ليزلي، وتمكن من إنجاب ابنه، الذي يرى أنه نتيجة للمسلسل، كذلك كوّن صداقات جيدة من السلسلة.



