أبرز 5 عروض جديدة على نتفليكس خلال أغسطس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يزدحم جدول عروض شبكة البث الإلكتروني نتفليكس بكثير من الأفلام والمسلسلات التي ترضي مختلف الأذواق.

ويستعرض موقع "واتس أون نتفليكس" الأمريكي، في التقرير التالي، أبرز العروض الجديدة التي تصدر في شهر أغسطس/آب.



1- Hit & Run





مسلسل "اضرب واجري"، بطولة سانا لاثان وجريج هنري، ويدور حول رجل تنقلب حياته رأسًا على عقب، بعد وفاة زوجته في حادث في تل أبيب.



2- Vivo





فيلم الأنيميشن "فيفو"، بطولة لين مانويل ميراندا وزوي سالدانا، ومن إنتاج شركة سوني، ويعد أول فيلم أنيميشن للشركة يعتمد على أغاني أصلية بالكامل.

يتناول الفيلم قصة فيفو، الذي يقضي أيامه في عزف الموسيقى في ساحة هافانا بصحبة أصدقائه أندريس وجابي.

3- The Kissing Booth 3





فيلم "كشك التقبيل 3"، بطولة جوي كينج وجاكوب إيلوردي، ويعد الجزء الأخير من السلسلة، وقامت نتفليكس بتصويره سرًا كمفاجأة للجمهور.

يتناول الفيلم قرار "إيل" المصيري، إما السفر مع حبيبها إلى بلد أخرى أو المكوث في بلدتها مع أصدقائها.



4- Beckett





فيلم "بيكيت"، بطولة جون دينزل واشنطن وأليسيا فيكاندير وهو من أكثر الأفلام المنتظرة لهذا العام.

يدور الفيلم حول سائح أمريكي يجد نفسه متورطًا في عملية احتيال وتآمر خلال رحلة لليونان.

5- SAS: Rise of the Black Swan

فيلم "رايز أوف بلاك سوان"، بطولة روبي روز، ويدور حول عميل قوات خاصة متوجه في رحلة من لندن إلى باريس برفقة حبيبته يتورط في عملية خطيرة.