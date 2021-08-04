"ذا روك" يودع "فاست أند فيوريس" للأبد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدو أن الأجزاء المقبلة من سلسلة Fast & Furious (فاست أند فيوريس) لن ترحب بعودة الممثل دواين جونسون "ذا روك".

وقال المنتج السينمائي هيرام جارسيا، رئيس شركة إنتاج Seven Bucks Productions، إن تعاون "ذا روك" مع عائلة "فاست أند فيوريس" انتهى للأبد.

ووفقًا لموقع "ديجيتال سباي" الأمريكي، ذكر "جارسيا"، شريك "ذا روك" في شركة الإنتاج، أن "ذا روك" أسدل الستار على هذه الصفحة من حياته، وأنه تمنى التوفيق لصناع السلسلة، وقرر التركيز على قصص أخرى لتنفيذها.

وأضاف: "غياب (ذا روك) عن سلسلة فاست أند فيوريس لن يتدخل في خطة عمله على سلسلة (شو أند هوبز)".





ونقل الموقع عن "جارسيا"، قوله: "نمتلك خططًا محددة لما نرغب فيه لشخصية هوبز، وأعتقد أن المعجبين سيحبونها، نحن نعمل على تنفيذ شيء فريد وجديد بأقصى سرعة ممكنة".

وذكر الموقع، أن غياب "ذا روك" عن الجزء الـ10 والـ 11 من سلسلة "فاست أند فيوريس" له علاقة بخلافه المستمر مع بطل السلسلة فن ديزل، إذ صرح "ذا روك" مؤخرًا أنه ضحك بشدة عندما سمع مدح "ديزل" عن فترة عملهما سويًا.

ويعرض فيلم "فاست أند فيوريس 9" في السينمات حاليًا، ومن المتوقع أن تستمر السلسلة لجزأين إضافيين قبل إسدال الستار عليها.