أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 أغسطس 2021 في المغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت أسعار الذهب في المغرب، اليوم الأربعاء، 4 أغسطس 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وزاد جرام الذهب عيار 24، في المغرب، إلى 526.67 درهم( 58.89 دولار)، مقابل 519.31 درهم (58.25 دولار)، أمس.

كما صعد جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالأسواق)، إلى 460.85 درهم (51.53 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 395.01 درهم (44.17 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في المغرب، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 307.23 درهم (34.35 دولار)، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 263.34 درهم (29.44 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وارتفع سعر الأوقية (الأونصة) في المغرب، إلى نحو 16.380 ألف درهم (1831 دولار).

كما زاد سعر الجنيه الذهب في المغرب، إلى 3687 درهما (412.22 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وارتفعت أسعار الذهب عالميا في تعاملات الأربعاء، بدعم من الدولار الضعيف، لكن المعدن النفيس ظل يتحرك في نطاق ضيق إذ يترقب المستثمرون مؤشرات من بيانات الوظائف الأمريكية بشأن تعافي سوق العمل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية، بنسبة 0.2 % إلى 1813.31 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:19 بتوقيت جرينتش، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، بنسبة 0.1 % إلى 1816 دولار.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى "أواندا لمنطقة آسيا والمحيط الهادي"، إنه يبدو أن الذهب في وضع الانتظار والترقب.

وأضاف:" تحرك سعر الذهب يظل متماسكا لكنه إيجابي من الناحية الهيكلية وأعتقد أن ذلك يشير إلى المزيد من المكاسب مستقبلا".

وتابع:" تشير المتوسطات المتحركة في 100 و200 يوم إلى اختراق قادم واعتقد أن البيانات الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة ستكون حافزا".

وقد يمهد التقرير الوطني للتوظيف الذي تصدره "إيه.بي.دي" المتخصصة في معالجة بيانات الوظائف، والمقرر صدوره في وقت لاحق الأربعاء، الساحة لبيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية المرتقبة بشدة والمقرر صدوره يوم الجمعة المقبل.





وقالت ميشيل بومان، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)، أمس الثلاثاء، إن سوق العمل سيستغرق وقتا للتعافي من تأثيرات الجائحة، وإن ثمة المزيد لفعله للاقتصاد لكي يعود كليا إلى مساره.

وعبرت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو، عن وجهات نظر مماثلة.

والدولار عالق قرب أدنى مستوياته في الآونة الأخيرة مقابل عملات أخرى.

وتسببت تعليقات تميل إلى التيسير النقدي صادرة عن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، قال فيها إن زيادات أسعار الفائدة "أمر بعيد" إلى دفع الذهب للارتفاع بأكثر من 1% بينما نزل الدولار لأقل مستوى في شهر.