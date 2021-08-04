أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 أغسطس 2021 في الجزائر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت أسعار الذهب في الجزائر، اليوم الأربعاء، 4 أغسطس 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وبلغ جرام الذهب عيار 24،مساء اليوم نحو 7925 دينارا (58.89 دولار)، مقابل نحو 7837 دينارا (58.25 دولار)، أمس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالأسواق)، إلى 6935 دينارا (51.53 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18، في الجزائر إلى 5944 دينارا (44.17 دولار).



وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4623 دينارا (34.35 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 3963 دينارا (29.44 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وقفز سعر أوقية الذهب (الأونصة) في الجزائر، إلى 246.472 ألف دينار (1831 دولارا).

كما زاد سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21)، إلى 55.477 ألف دينار (412.22 دولار).



أسعار الذهب عالميا

وارتفعت أسعار الذهب عالميا في تعاملات الأربعاء، بدعم من الدولار الضعيف، لكن المعدن النفيس ظل يتحرك في نطاق ضيق إذ يترقب المستثمرون مؤشرات من بيانات الوظائف الأمريكية بشأن تعافي سوق العمل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية، بنسبة 0.2 % إلى 1813.31 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:19 بتوقيت جرينتش، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، بنسبة 0.1 % إلى 1816 دولار.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى "أواندا لمنطقة آسيا والمحيط الهادي"، إنه يبدو أن الذهب في وضع الانتظار والترقب.

وأضاف:" تحرك سعر الذهب يظل متماسكا لكنه إيجابي من الناحية الهيكلية وأعتقد أن ذلك يشير إلى المزيد من المكاسب مستقبلا".

وتابع:" تشير المتوسطات المتحركة في 100 و200 يوم إلى اختراق قادم واعتقد أن البيانات الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة ستكون حافزا".

وقد يمهد التقرير الوطني للتوظيف الذي تصدره "إيه.بي.دي" المتخصصة في معالجة بيانات الوظائف، والمقرر صدوره في وقت لاحق الأربعاء، الساحة لبيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية المرتقبة بشدة والمقرر صدوره يوم الجمعة المقبل.





وقالت ميشيل بومان، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)، أمس الثلاثاء، إن سوق العمل سيستغرق وقتا للتعافي من تأثيرات الجائحة، وإن ثمة المزيد لفعله للاقتصاد لكي يعود كليا إلى مساره.

وعبرت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو، عن وجهات نظر مماثلة.

والدولار عالق قرب أدنى مستوياته في الآونة الأخيرة مقابل عملات أخرى.

وتسببت تعليقات تميل إلى التيسير النقدي صادرة عن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، قال فيها إن زيادات أسعار الفائدة "أمر بعيد" إلى دفع الذهب للارتفاع بأكثر من 1% بينما نزل الدولار لأقل مستوى في شهر.

وتقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.