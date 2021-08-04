شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى يحير جمهور ياسمين عبد العزيز برسالته لزوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى رسالة غامضة حير الفنان أحمد العوضى جمهور النجمة ياسمين عبد العزيز، بعدما عبرعن قلقه من خلال رسالة كتبها على صفحته الخاصة على الفيس بوك، قاصدا من ورائها الأزمة الصحية التى تمر بها زوجته ياسمين عبد العزيز.

وكتب العوضى عبر صفحته: "للنكبات غايات تنتهي إليها، وَدَوَاؤها الصَبْر ُعليها، وترك الحيلة في إزالتها.. فإن الحيلة في إزالتها قبل انقضاء مدتها سبب لزيادتها.. عن الإمام على بن ابي طالب".





وعن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز، كشفت الإعلامية لميس الحديدى أنها تتعافى ببطء خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، وإن ياسمين خارج العناية المركزة حاليًا، ومتواجدة في غرفة عادية، وخلال أيام من الممكن أن تخرج من المستشفى.

وأضافت لميس الحديدى أن ياسمين تعافيها من مرضها مش سهل، وهتاخد وقت عشان تتعافى بشكل كامل، عندنا معلومات عن الحالة الصحية لياسمين ولكن منقدرش نفصح عنها".

وأوضحت: "أن الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز، هيخرج وهيقول كل التفاصيل، ونترك له الإفصاح عن كل المعلومات كلنا بندعيلها تقوم بالسلامة لأنها محبوبة من الجماهير وزملائها وكل الناس".