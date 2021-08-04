شكرا لقرائتكم خبر عن والله ما فاكر الـ 200 جنيه دى جت منين .. أحمد رزق يروج لفيلمه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج الفنان أحمد رزق لفيلم 200 جنيه المنتظر عرضه فى السينمات قريباً، حيث نشر صورة له وهو يحمل ورقة الـ 200 جنيه، وأضاف هاشتاج لها فى إشارة منه إلى الفيلم قبل طرحه فى جميع دور العرض، وعلق عليها :" والله ما فاكر الـ 200 جنيه دى جت منين".

فيلم "200 جنيه" يعتمد على البطولة الجماعية بمشاركة عدد كبير من النجوم، وهم: أحمد السقا، إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، نيللي كريم، ليلى علوى ، محمود حافظ ، مي سليم، ليلى علوي، طارق عبد العزيز، ملك قورة، محمد فراج، أحمد السعدنى ، نهى صالح، وعدد من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

ويعتمد فيلم "200 جنيه، على 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.