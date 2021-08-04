شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة: ماعنديش أى صفحات على السوشيال ميديا ومجهولين بيبتزونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة الكبيرة لبلبة عن غضبها الشديد من تأسيس صفحة على موقع تبادل الصور إنستجرام تحمل اسمها، وأخرى على الفيس بوك، تنشر لها فيديوهات قديمة وكأنها تم تصويرها حديثا لنشرها عبر هذه الصفحات.

وقالت النجمة لبلبلة لـ"الخليج 365"،:"أنا ليس لدى أي صفحات على مواقع السوشيال ميديا بأكملها سواء فيس بوك أو إنستجرام أو تويتر، ولا أجيد التعامل معها، وسأسلك الإجراءات القانونية ضد شخص أسس صفحات باسمى ينشر لى فيديوهات قديمة، فضلا عن محاولة إبتزازى".

وأضافت لبلبة أنها منشغلة منذ شهرين مع شقيقتها المقيمة بإستمرار في أمريكا، والتي تتواجد بمصر هذه الفترة بجانبها، فضلا عن مواصلتها تصوير أحدث أعمالها السينمائية وهو فيلم "الجواهرجى"، مع النجم الكوميدى محمد هنيدى، والذي يعيدهما للتعاون مجددا بعد النجاح الكبير للغاية الذى حققاه سويا فى فيلم "وش إجرام"، من خلال "طه وأمه"، كما يجمعها الفيلم للمرة الأولى بالنجمة منى زكى، ويجمعها للمرة الثانية بالمؤلف عمر طاهر بعد فيلم "نظرية عمتى"، مع حورية فرغلى وحسن الرداد، ويجمعها لأول مرة بالمخرج إسلام خيرى.