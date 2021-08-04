شكرا لقرائتكم خبر عن بليك ليفلي بجانب ريان رينولد في العرض الخاص لفيلم Free Guy .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم مساء أمس الثلاثاء العرض الخاص لفيلم الحركة الكوميدي Free Guy للنجم ريان رينولد في مسرح AMC Lincoln Square في مدينة نيويورك، وظهر الممثل البالغ من العمر 44 عامًا بحماسه شديدة حيث ظهرعلى السجادة الحمراء مع زوجته النجمة المذهلة بليك ليفلي.



بليك ليفلي بجانب ريان رينولد



بليك ليفلي و ريان رينولد

وحضر الزوجان العرض الخاص، جانبا الي جنب، حيث تألقت بليك ليفلي بفستان وردي مزين بالترتر بقصاصات مثيرة وهي تقف مع زوجها ريان رينولدز في العرض الأول Free Guy على السجادة الحمراء في مدينة نيويورك.

وتركت نجمة Gossip Girl البالغة من العمر 33 عامًا شعرها الأشقر الذهبي الطويل في شكل ذيل حصان أنيق وعززت ملامحها بمكياج محايد، وزينة إطلالتها بإكسسوار حيوي بأقراط فضية غير متطابقة ، بالإضافة إلى العديد من الخواتم الماسية في أصابعها.

ويدور فيلم Free Guy حول اكتشاف صراف يعمل فى بنك أنه فى الحقيقة جهاز NPC داخل لعبة فيديو عالمية وحشية ومفتوحة.

فيلم Free Guy من بطولة ريان رينولدز، تايكا وايتي، جودي كومر، أوتكرش أمبودكار، جو كيري، ليل ريا هوراى، بريتن أولدفورد، أوين بيرك، آرون وريد، جمال بورشر، كايلا راي فيس، ليا بروسيتو، صوفي ليفي، ديفيد آرثر سوزا، كينيث إسرائيل.