انتهاء جنازة الفنانة فتحية طنطاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

.خرجت جنازة الفنانة فتحية طنطاوي من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر بعد وفاتها أمس متأثرة بإصابتها بأزمة قلبية

وحرصت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم على حضور الجنازة بجانب أسرتها.

ونعت عبد الدايم وفاة الفنانة فتحية طنطاوي، بعد تعرضها لجلطة في القلب تم على إثرها نقلها إلى أحد مستشفيات أكتوبر، لتفارق الحياة منذ ساعات

الفنانة الكبيرة بدأت مشوارها الفني على خشبة المسرح مطلع الستينات، بعدها اتجهت للعمل في التليفزيون والسينما، ومن أشهر أعمالها: "البخيل وأنا"، "الناس في كفر عسكر"، "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "لحم رخيص"، "الطوق والأسورة"، وكان آخر أعمالها مسلسل "أبو جبل" الذي عرض عام 2019.

يذكر أن آخر ظهور للفنانة الكبيرة في احتفالية "50 سنة فن" التي أقامها النجم الكبير محمد صبحي، وتم تكريم زوجها الملحن علي سعد.