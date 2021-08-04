فنانون لبنانيون يستذكرون مأساة انفجار مرفأ بيروت

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ 28 دقيقة

آخر تحديث: 4 - أغسطس - 2021 4:42 مساءً

لا يزال جرح انفجار 4 آب في مرفأ بيروت ينزف رغم مرور عام على هذا العمل الاجرامي الذي تتحمل تبعاته المنظومة الحاكمة في لبنان والتي ما زالت ترفض رفع الحصانات عن المتورطين بمعرفة مصدر وخطورة نترات الامنيوم التي هدمت نصف العاصمة اللبنانية ومثلما استذكر الشعب الامه في هذا اليوم المشؤوم، ايضا نجوم الفن اللبناني كان لهم وقفة تضامنية مع اهل الضحايا خاصة ان هناك عددا منهم عاش تفاصيل هذه الماساة وابرزهم نادين نسيب نجيم التي غردت وقالت ” في ذكرى 4 آب، لن ننسى ابدا هذه الجريمة الانسانية التي حصلت في حق الشعب اللبناني، هذه ليست حربا، لقد كان يوما طبيعيا ككل ايام السنة والناس جالسة في منازلها بأمان ومرتاحة فجأة وبغفلة عين فجرونا، لماذا؟ كلنا نعلم الجواب الله اكبر منكم وادعو الى الله ان يساعد كل من تضرر جسديا ومعنويا وماديا. الله يرحم الضحايا ويصبر اهلهم, الحجر يتعوض لكن فقدان الانسان لا يعوض”.

اما هيفاء وهبي التي تضرر منزلها بهذا الانفجار الكبير كتبت كلاما مؤثرا جاء فيه “اليوم الذكرى الاولى لعيد موتك يا لبنان لقد تغير المنظر الذي كنت اراه من شرفة بيتي المطلة على مرفأ بيروت. كنت اقف على الشرفة وارى بيروت الجميلة المشعة بانوارها وارى الناس السعيدة لكن الان اصبح المنظر جرحا عميقا. بت اشم رائحة الوجع واسمع صرخة كل شخص فقد غال على قلبه بالانفجار. انا اهدي وردة لكل الملائكة وارواحهم البريئة واتمنى ان تعود بيروت الجميلة التي اشتقت لها”.

اما النجمة نانسي عجرم فكتبت بدورها ” منذ سنة فتح جرحا لن يقفل مع الايام بل انه يكبر والحزن يختبيء بالشوارع في اجمل بلد واحلى مدينة بالعالم الحزن يرفض ان يفارقني وللاسف المسؤولين لا زالوا يحاولون المواربة للافلات من العقاب سنطالب بالحقيقة حتى اخر يوم من عمرنا لان كرامة ودمعة كل ام وحسرة كل اب ووجع كل اخت واخ وحبيب لن ننساها”.

الفنان راغب علامة الذي يقع منزله بالقرب من مكان الحادث فاكتفى بجملة واحدة ” ايها المجرمون… يوم الحساب آت”.

من جانبها غردت سيرين عبد النور قائلة “في 4 آب هناك اشخاص رحلوا عن هذه الدنيا غدرا ونحن لا نزال ننتظر الحقيقة. هم يعرفون من المجرم الذي قتلهم ويشاهدون اهلهم من فوق كيف يحاربون من اجلهم”.

واليسا التي عاشت هذه الماساة كتبت “لم اتخيل يوما في حياتي انه سيمر علينا كارثة مثل 4 آب لقد حصل انفجارا اغتصبت فيه العاصمة بيروت وتاثيره اقوى من الحرب الاهلية التي عشناها على مدى 15 عاما”.

ونوال الزغبي كتبت “سلطة الذل والعهد المتسلط والزعماء الفاقدين للضمير التاريخ لن يرحمكم لما قمتوا به في مجزرة 4 آب انتم اعداء الوطن وشعاركن “انا ومن بعدي الطوفان”.

اما نجوى كرم التي اصدرت اغنية بعنوان “بيروت” بعد وقوع الانفجار غردت وكتبت في الذكرى السنوية الاولى للانفجار “هناك اشخاص ليس لديها بلادا انما من حبهم عملوا اوطانا نحن لدينا احلى وطن انما من قلة حبنا به ضيعناه”.