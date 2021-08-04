فن ومشاهير

لهذا السبب.. جينيفر أنيستون تقاطع بعض أصدقائها!

0 نشر
محرر ر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 4 - أغسطس - 2021 3:27 مساءً

جينيفر أنيستون

ابتعدت الممثلة الأمريكية، جينيفر أنيستون، عن بعض أصدقائها مضطرة وذلك لرفضهم تلقي التطعيم المضاد لفيروس .

وأضافت أنيستون في حوار مع مجلة “إن ستايل”، إنها ليس لديها وقت لمعارضي اللقاحات أو الذين لا “يستمعون للحقائق” عندما يتعلق الأمر بالعلم.

وأشارت إلى أنها تشعر أن الأمريكيين الذين يعارضون اللقاحات يستندون في موقفهم على “الخوف أو الدعاية”.

وأوضحت أنها أمضت معظم فترة الجائحة وهي تتابع الأخبار، ولكن في لحظة ما شعرت أنها في حاجة لاستراحة.
وتابعت قائلة: “كان يتعين علي أن أتوقف عن متابعة الأخبار، لقد كنا نتابع الأخبار ونشعر بالإرهاق والخوف خلال الجائحة لأننا كنا نأمل أن نستيقظ يوما ما ونسمع أمرا سارا”.

وأكدت أنه “مازال هناك مجموعة من الأشخاص الذين يعارضون اللقاحات ولا يستمعون للحقائق، إنه أمر مخزي”.

يذكر أن جينيفر أنيستون قد تلقت الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا في أيار/مايو الماضي، ونشرت النبأ على صفحتها في “إنستغرام”، وعملت على تشجيع متابعيها حول العالم للحصول على اللقاح.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا