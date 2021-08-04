لهذا السبب.. جينيفر أنيستون تقاطع بعض أصدقائها!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 4 - أغسطس - 2021 3:27 مساءً

ابتعدت الممثلة الأمريكية، جينيفر أنيستون، عن بعض أصدقائها مضطرة وذلك لرفضهم تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

وأضافت أنيستون في حوار مع مجلة “إن ستايل”، إنها ليس لديها وقت لمعارضي اللقاحات أو الذين لا “يستمعون للحقائق” عندما يتعلق الأمر بالعلم.

وأشارت إلى أنها تشعر أن الأمريكيين الذين يعارضون اللقاحات يستندون في موقفهم على “الخوف أو الدعاية”.

وأوضحت أنها أمضت معظم فترة الجائحة وهي تتابع الأخبار، ولكن في لحظة ما شعرت أنها في حاجة لاستراحة.

وتابعت قائلة: “كان يتعين علي أن أتوقف عن متابعة الأخبار، لقد كنا نتابع الأخبار ونشعر بالإرهاق والخوف خلال الجائحة لأننا كنا نأمل أن نستيقظ يوما ما ونسمع أمرا سارا”.

وأكدت أنه “مازال هناك مجموعة من الأشخاص الذين يعارضون اللقاحات ولا يستمعون للحقائق، إنه أمر مخزي”.

يذكر أن جينيفر أنيستون قد تلقت الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا في أيار/مايو الماضي، ونشرت النبأ على صفحتها في “إنستغرام”، وعملت على تشجيع متابعيها حول العالم للحصول على اللقاح.