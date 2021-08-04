داوود حسين ينهار بالبكاء حزناً على انتصار الشراح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي فيديو يرصد إطلالة إعلامية للفنان الكويتي داوود حسين خلال بكائه بشكل حاد لوفاة مواطنته الفنانة انتصار الشراح التي غيّبها الموت يوم السبت الماضي عن عمر ناهز 59 عاماً بعد صراع مرير مع المرض، لا سيما في العامين الماضيين.

ويعتبر حسين والشراح رفيقي درب في الفن، إذ كانت انطلاقتمها الحقيقية من خلال مسرحية “باي باي لندن”، وشكلا ثنائياً قدّم أبرز الأعمال الكوميدية مثل: “مع الأنغام”، “خذ وخل”، “كوكتيل”، “عش الزوجية”، “فضائيات” وغيرها.

وكان حسين نعى الشراح بقوله: “إلى جنات الخلد أختي العزيزة… لا أجد كلمات توفي حقك خلال سنوات علاقة الأخوة والزمالة والابتسامة التي جمعتنا… اعذريني لا أجيد التعبير في أوقات الصدمات”.

وأضاف: “لا أصدق أنني أنعيك وأطلب لك الرحمة والمغفرة من العلي القدير وأن تكوني في جناته مع الصديقين والأبرار والشهداء… أم سالم أختي الغالية… يرحمك البارئ ويثبتك عند السؤال… إنا لله وإنا إليه راجعون… الفاتحة على روحها الطاهرة”.

وكشف مازن التميمي زوج الفنانة الكويتية الراحلة موعد وصول جثمانها إلى مسقط رأسها، من العاصمة البريطانية لندن حيث وافتها المنية، معلناً وصوله بعد غد الجمعة بعد تأخر الإجراءات الخاصة بنقله.