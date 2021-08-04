محمد هنيدي: "اتعملي بلوك.. الكيميا غدارة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحرص نجم الكوميديا المصري محمد هنيدي، على التواصل مع جمهوره عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتعمد "هنيدي"، كتابة تعليقات ساخرة على الأحداث اليومية، أو نشر صور من الشخصيات التي تقمصها في أفلامه.

ونشر محمد هنيدي، مؤخرا، صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق "أنستقرام" من فيلم "جاءنا البيان التالي" وهو يتقمص شخصية فتاة ليل، وبجوارها صورة سيدة ليست معروفة، وعلق قائلا: "بعيدا عن الشبة.. بس ليه أدخل عشان أعرف مين دي، اكتشف إنها مدياني بلوك.. يالا ما هي الكيميا غدارة".



وتفاعل الجمهور مع ما كتبه هنيدي فكتب متابع: "أصلها غيرانة منك"، وقال متابع آخر: "انت أحلى"، فيما كتب ثالث: "خافت يقولوا بتلقدك".





يذكر أن دور العرض في مصر تستقبل الأربعاء، فيلم "هنيدي" الجديد "الإنس والنمس" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول "تحسين" الذي يعمل في بيت الرعب بإحدى مدن الملاهي، وتنقلب حياته رأساً على عقب حين يقع في حب "عفريتة" تلعب دورها الفنانة المصرية منة شلبي.