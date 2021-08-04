شكرا لقرائتكم خبر عن ليدي جاجا تحضر لحفل مع الأسطورة توني بينيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين النجمة ليدي جاجا، وهي فى Radio City Music Hall ، وذلك من أجل بروفة حفلها مع الأسطورة توني بينيت البالغ من العمر 94 عاما وسيكون الحفل الأخير له في مدينة نيويورك.

وفي سياق متصل يعود النجم العالمي آل باتشينو، للسينما من خلال فيلم ليدي جاجا في السينما الإيطالية بفيلم House of Gucci، للمخرج ريدلي سكوت.

وظهر العراب، في التريلر الرسمي لفيلم House of Gucci، بشكل مميز على عادته في الدراما الإيطالية، حيث سيلعب دورا مميزا في قصة اغتيال ماوريتسيو جوتشي، بجوار جاجا التي ستلعب دور زوجة ماوريتسيو السابقة التي اتهمت بقتله، وأدينت بتدابير الاغتيال بعد هجرها وزواجه من سيدة أصغر منها سنا، حيث قضت 18 عاما في السجن، وحصلت على لقب الأرملة السوداء قبل إطلاق سراحها في 2016.

ونشرت جاجا مؤخرا عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورا بمناسبة انتهاء فيلمها الجديد House Of Gucci ، وظهرت في الصور وهي تضرب بقبضتيها قبضة مخرج الفيلم ريدلي سكوت، وفي الفيلم ستظهرالفائزة بجائزة الأوسكار بدور باتريسيا ريجياني، الزوجة السابقة لوريث جوتشي "ماوريتسيو جوتشي"، الذي تم توظيف قاتل محترف لقتله في منتصف التسعينيات.

ويعتبر هذا الدور ثاني دور بطولة لـ ليدي جاجا منذ 2018 A Star Is Born ، حيث حصلت على ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة.

وانتهت ليدى جاجا، من تصوير فيلم السيرة الذاتية House of Gucci، الذى كانت تقيم فى إيطاليا طوال الفترة الماضية من أجل تصوير مشاهده، والتقطت عدسات المصورين ليدى جاجا، فور الانتهاء من التصوير التى بدت تشعر بسعادة غامرة؛ لأن تصوير فيلم ريدلي سكوت اختتم أخيرًا، وذلك أثناء حضورها حفلا مع طاقم الفيلم في روما.