شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة فتحية طنطاوي والملحن الكبير علي سعد .. رحلة الحب والكفاح على مدار 50 سنة زواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدمة كبيرة تلقاها كل محبى الفنانة فتحية طنطاوي بعد خبر وفاتها منذ ساعات، إلا أن الصدمة الأكبر تلقاها زوجها الملحن الكبير على سعد، والذى عاش معها حياة زوجية سعيدة لمدة اقتربت من نصف قرن من الزمن، وذلك بعد 49 عاما بالتحديد حرصا فيها على أن تكون حياتهما هادئة بعيداً عن الأضواء، إلا أن تلك الحياة ومع هدوئها كانت مريحة للثنائى الذى قلما ظهرا معاً أمام عدسات الكاميرات.

فتحية طنطاوي وزوجها على سعد

وهو الأمر الذى يظهر خلال عدة صور التى نرصد فيها الثنائى معاً فتحية طنطاوي مع زوجها، ربما يشاهدها البعض للمرة الأولى.



فتحية طنطاوي مع زوجها فى أحد المناسبات



فتحية طنطاوي وعلى سعد فى صورة سابقة



فتحية طنطاوي وزوجها



صورة أخرى للثنائى معاً

فتحية طنطاوي وزوجها اثناء الاحتفال بتلك الصورة بمناسبة مرور 45 عام على زواجهما فى 2017 يذكر أن فتحية طنطاوى قدمت خلال مشوارها الفنى حوالى 140 عملا دراميًا، بدأتها على المسرح القومى والطليعة في الستينيات، ثم اتجهت للعمل في العديد من المسلسلات والسهرات والأفلام التليفزيونية، ولعبت أدوارا متعددة ومتنوعة، كما شاركت فى مجموعة من مسرحيات القطاع الخاص

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، قد نعت الفنانة فتحية طنطاوى التى غيبها الموت إثر أزمة صحية، وقالت: "إن الراحلة من أبرز ممثلات جيل الثمانينيات والتسعينيات وبدايات الألفية الثانية، ونجحت فى صنع نجومية من نوع خاص، حيث جذبت القلوب بتجسيد شخصيات فى عدد من الأعمال المهمة التى تركت أثرا كبيرا فى وجدان الجمهور"، وتوجهت وزيرة الثقافة بالعزاء لأسرتها وأصدقائها ومحبيها، داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته.