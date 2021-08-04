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شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر أحمد وأحمد الحداد .. رحلة حب كللت بالزواج .. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقضي الفنانة هاجر أحمد أجازة شهر العسل مع زوجها رجل الأعمال أحمد الحداد، وشاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورا أثناء رحلة شهر العسل على أحد الشواطئ، وذلك بعد رحلة حب بينهما كللت بالزواج
هاجر أحمد وزوجها
هاجر أحمد وزوجها
هاجر أحمد وزوجها
هاجر أحمد وزوجها
هاجر أحمد وزوجها
هاجر أحمد وزوجها
هاجر أحمد وزوجها
هاجر أحمد
هاجر أحمد وزوجها
هاجر أحمد
وتصدرت هاجر احمد تريند جوجل بسبب الصور الأولى مع زوجها وهى فى احدى الدول لقضاء شهر العسل، وانهالت التعليقات عليهما بالتهنئة والمباركة.
هاجر أحمد وأحمد الحداد احتفلا بزواجهما الأسبوع الماضي، حيث أقيم حفل الزفاف في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضره عدد من الفنانين، وأحياه تامر حسني وأحمد جمال ومحمد نور وسامو زين، واختارت العروس فستان زفاف أنيق من مجموعة زهير مراد لفساتين الأفراح لربيع 2022.
بدأت هاجر مشوارها الفنى عام 2013 خلال مسلسل "ألف سلامة" مع الفنان أحمد عيد، ثم شاركت فى عدة أعمال تليفزيونية، من أهمها: "كيد الحموات، المغنى، هذا المساء، كأنه امبارح، نسر الصعيد، رسايل، الرحلة، ربع رومى"، وفى 2019، بدأت شهرة هاجر أحمد الحقيقية كممثلة من خلال مشاركتها فى مسلسلات منها: "نصيبى وقسمتك 3، هوجان، وكارمن"، كان آخر أعمالها مسلسل "أحسن أب"، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى مع الفنان على ربيع وسامى مغاورى وخالد عليش.