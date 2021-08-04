شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر أحمد وأحمد الحداد .. رحلة حب كللت بالزواج .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقضي الفنانة هاجر أحمد أجازة شهر العسل مع زوجها رجل الأعمال أحمد الحداد، وشاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورا أثناء رحلة شهر العسل على أحد الشواطئ، وذلك بعد رحلة حب بينهما كللت بالزواج



هاجر أحمد وزوجها



هاجر أحمد وزوجها



هاجر أحمد وزوجها



هاجر أحمد وزوجها



هاجر أحمد وزوجها



هاجر أحمد وزوجها



هاجر أحمد وزوجها



هاجر أحمد



هاجر أحمد وزوجها



هاجر أحمد

وتصدرت هاجر احمد تريند جوجل بسبب الصور الأولى مع زوجها وهى فى احدى الدول لقضاء شهر العسل، وانهالت التعليقات عليهما بالتهنئة والمباركة.

هاجر أحمد وأحمد الحداد احتفلا بزواجهما الأسبوع الماضي، حيث أقيم حفل الزفاف في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضره عدد من الفنانين، وأحياه تامر حسني وأحمد جمال ومحمد نور وسامو زين، واختارت العروس فستان زفاف أنيق من مجموعة زهير مراد لفساتين الأفراح لربيع 2022.