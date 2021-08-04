شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البيت الفنى للمسرح ينعى الفنانة فتحية طنطاوى: ستبقى في ذاكرة جمهورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن والأسى الفنانة الكبيرة فتحية طنطاوي، التي وافتها المنية منذ ساعات، بعد حياة حافلة بالأدوارالمتميزة التي ستبقى في ذاكرة جمهورها، فقد تعدت أعمالها الفنية ال١٤٠عملا فنيا، من خلال المسرح والسينما والتلفزيون، بدأتها من المسرح القومي ومسرح الطليعة في الستينات.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، قد نعت هي الأخرى الفنانة فتحية طنطاوى التى غيبها الموت إثر أزمة صحية، وقالت: "إن الراحلة من أبرز ممثلات جيل الثمانينيات والتسعينيات وبدايات الألفية الثانية، ونجحت فى صنع نجومية من نوع خاص، حيث جذبت القلوب بتجسيد شخصيات فى عدد من الأعمال المهمة التى تركت أثرا كبيرا فى وجدان الجمهور"، وتوجهت وزيرة الثقافة بالعزاء لأسرتها وأصدقائها ومحبيها، داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته.

يذكر أن فتحية طنطاوى قدمت خلال مشوارها الفنى حوالى 140 عملا دراميًا، بدأتها على المسرح القومى والطليعة في الستينيات، ثم اتجهت للعمل في العديد من المسلسلات والسهرات والأفلام التليفزيونية، ولعبت أدوارا متعددة ومتنوعة، كما شاركت فى مجموعة من مسرحيات القطاع الخاص.