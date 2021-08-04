شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك يثنى على ابنته لحصولها على المركز الأول في مسابقة رياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتاد النجم العالمى ذا روك على التفاعل مع متابعيه من آن لآخر من خلال حساباته على السوشيال ميديا مما جعله من أكثر النجوم متابعة حيث يحظى بأكثر من 258 مليون متابع على انستجرام فقط، ومؤخراً ظهر خلال صورة مع ابنته يثنى عليها لفوزها فى مسابقة رياضية وحصولها على المركز الأول.



ذا روك

وكتب ذا روك عبر حسابه على انستجرام:" بطلي الصغير، فخور بطفلتي تتعلم الانضباط والاحترام والتركيز والعمل الجاد بابتسامة - مما يشكل مثالًا قويًا لأختها الرضيعة، تيا".



ذا روك وابنته

من ناحية أخرى سبق واستعرض النجم العالمي دوين جونسون، الشهير بـ"ذا روك"، تشققات عبر سنوات طويلة من التدريبات والتمرين في صالة الألعاب الرياضية، ليشارك متابعيه وجمهوره من جميع أنحاء العالم الأسباب والأثار التي خلفها التمرين الشاق المتواصل ليبدو في كامل فورمته طوال الوقت.

وكان قد تم تأجيل طرح فيلم Jungle Cruise، لـ دواين جونسون وإيميلى بلانت، لـ عام كامل، حيث كان من المقرر أن يطرح فى 24 يوليو من العام الماضى 2020.

فيلم Jungle Cruise يدور حول رحلة ديزني لاند الترفيهية، حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبرغابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصر خارق للطبيعة.

العمل من بطولة دواين جونسون، إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.