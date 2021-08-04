شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نسيب تستعيد مأساة تدمير منزلها بذكرى حادث مرفأ بيروت: ما راح ننسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستعادت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم ذكريات مأساة تدمير منزلها فى لبنان، على أثر انفجار مرفأ بيروت في الذكري الأولي للإنفجار في مثل هذا اليوم 4 أغسطس.

وأعادت نادين نشر صور تحطيم منزلها، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :" بذكرى ٤ أغسطس ما رح ننسى ابداً الجريمة الإنسانية يلي صارت بحق الشعب اللبناني".



نادين نجيب

وتابعت:"هيدي مش حرب هيدا كان نهار طبيعي متل كل ايام السنة والناس قاعدة ببيوتها بأمان مرتاحة ...فجأة بلحظة وبغفلة عين فجّرونا ! ليه؟ كلنا منعرف الجواب. الله اكبر منكم و الله مع كل انسان اتضرر جسدياً ومعنوياً ومادياً الله يرحم الضحايا و يصبّر اهلهم ،الحجر بيتعوض بس الإنسان ما بيتعوّض ما في شي رح يعوّضنا غير عدالة السما".









من ناحية أخري دعا أهالي ضحايا انفجار المرفأ، إلى تظاهرات حاشدة اليوم، حيث سيقام قداس مركزي في المرفأ سيترأسه البطريرك الماروني بشارة الراعي، كما ستقام وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي في بيروت.

بالإضافة إلى ذلك، ستنطلق تظاهرات من مختلف المناطق اللبنانية، على أن تلتقي في العاصمة بيروت، ليكون هناك تظاهرة حاشدة أمام المجلس النيابي للمطالبة برفع الحصانة عن النواب تمهيدا لمحاسبتهم.

يذكر أن الانفجار راح ضحيته أكثر من 200 شخص وجرح الآلاف، بالإضافة إلى تضرر آلاف المساكن في العاصمة اللبنانية بيروت .