شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فقدان وعيه بسبب دور برد .. تحسن الحالة الصحية لبيومي فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من القلق انتابت محبى الفنان بيومى فؤاد خلال الساعات الماضية بعدما أعلن عبر صفحته عن تعرضه لوعكة صحية أثناء تواجده بدولة الإمارات الشقيقة أدت لفقدانه الوعى لمدة ٢٤ ساعة ، ولكن كشفت مصادر طبية قريبة من الفنان بيومى فؤاد أن حالته الصحية بدأت تتحسن تدريجيا بشكل كبيروأفضل من الفترة السابقة فهو كان يعانى من دور برد شديد لم يسبق أن مرعليه وأن الفحوصات قد أكدت عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد ولم يكن سوى دور برد شديد .

يذكر أن بيومى فؤاد يعرض له حالياً فيلمى "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى ومحمد ثروت وإخراج أحمد الجندى، و"أحمد نوتردام" مع رامى جلال وغادة عادل وحمدى الميرغنى، كما انطلق عرض مسلسله "الحرامى 2" على احدى المنصات الرقمية وتشاركه البطولة رانيا يوسف وأحمد داش.

وينتظر بيومى فؤاد طرح فيلم "الانس والنمس" بدور العرض اليوم الأربعاء حيث يشارك في بطولته إلى جانب محمد هنيدى ومنة شلبى وصابرين وعمرو عبد الجليل وعارفة عبد الرسول ومحمود حافظ وشريف دسوقى ودنيا ماهر وإخراج شريف عرفة، كما يستعد لاستئناف تصوير مسلسل "المماليك" مع رانيا يوسف ورامى وحيد وفيدرا وإخراج حازم فودة.