شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أخر ظهور للفنانة الراحلة فتحية طنطاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة الكبيرة فتحية طنطاوى مشوارها الفني على خشبة المسرح مطلع الستينيات، بعدها اتجهت للعمل في التليفزيون والسينما، ومن أشهر أعمالها: "البخيل وأنا، الناس في كفر عسكر، اضحك الصورة تطلع حلوة، لحم رخيص، الطوق والأسورة، وديل السمكة"، وكان آخر أعمالها مسلسل "أبو جبل" الذي عرض عام 2019.

وكان آخرظهور للفنانة الكبيرة في احتفالية "50 سنة فن" التي أقامها النجم الكبير محمد صبحي، وتم تكريم زوجها الملحن علي سعد.

ومن أهم مسرحيات فتحية طنطاوى "أنتهى الدرس يا غبى"، مع محمد صبحي عام 1975 ومن أهم مسلسلاتها (عباس الأبيض في اليوم الأسود) عام 2004، قدمت خلال مشوارها الفني حوالي 140 عملا دراميًا.

فتحية طنطاوى، قد توفت منذ فجر الأربعاء بعد تعرضها لجلطة في القلب تم على أثرها نقلها إلى أحد مستشفيات أكتوبر ظهر أمس الثلاثاء، حتى دخلت في غيبوبة تامة توقف فيها القلب 13 دقيقة كاملة حتى عادت للحياة مرة أخرى، ولكن لم يمهلها القدر لتغادر الحياة منذ ساعات قليلة.