شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبي في ذكري انفجار مرفأ بيروت: ببوس إيدك يا لبنان قاومي وأرجعيلنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، عن حزنها الشديد بالذكري الأولي لإنفجار مرفأ بيروت في مثل هذا اليوم 4 أغسطس، موجهة رسالة مؤثرة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ونشرت صورة لها من منزلها أمام دمار مرفأ بيروت، مرتدية فستان أبيض وتحمل باقة زهورعلى روح الشهداء الذين فقدوا أرواحهم في التفجير.



هيفاء وهبيي

وعلقت هيفاء علي الصورة قائلة :"اليوم الذكرى الأولى لعيد موتك يالبنان ..اتغير المنظر الي كنت شوفه من شرفة بيتي المطلة عليك يا مرفأ.. كنت أوقف عالشرفة و شوف بيروت الحلوة ،شوف الأضوية والناس عمتتمشى مبسوطة..هلا صار المنظر جرح ..صرت شم ريحة وجع وصرخة كل شخص فقد غالي عقلبه بالانفجار ".



هيفاء وهبي

وتابعت :"لكل طفل ولكل شاب ولكل صبية ولإلك يا سحر.. لكم يا ملائكة بالسما بهدي وردة بيضا متل روحكم البريئة الي ما ذنبها !!المنظر اتغير يابيروت..بترجاكي ارجعيلنا يا حلوة اشتقنالك..ببوس إيدَك يا لبنان قاوم جبروتهم وقسوتهم ما تروح مطرح ما بدن ياخدوك.. دخيلك يا وطنّا ما إلنا غيرك".



هيفاء

وأختتمت كلامها قائلة :"يا سندنا و يا ضهرنا المكسور نحنا حدّك مارح نتركك لترجع توقف علي رجلك، وقلّها لبيروت الي راقدة بالعناية الفائقة نحنا واقفين برّا بس عمبيقولولنا الزيارة ممنوعة ما عمبيخلونا نفوت نطمن عليها!اليوم لابستِلك انا ابيض يا حلوة.. لونك، لون الأمل اللي ما بدي افقده قومي اوقفي مشّي معنا نرجع لهونيك".