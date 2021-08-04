شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الفنان مصطفى كامل وأسرته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب النجم مصطفى كامل وأسرته بفيروس كورونا، حيث شملت الإصابة والدته وزوجته وابنته، ويتواجد حاليا مصطفى كامل فى مستشفى العجوزة مع ابنته التى تعانى من وضع خطير.

وكان قد طرح النجم مصطفى كامل مؤخرا أحدث أغانيه والتى تحمل اسم "ضحكتى" وهى ثانى أغانى ألبومه الغنائى الجديد "وجع قلبى" وهى من كلماته وألحانه وتوزيع حسن سراج .

وتقول كلمات الاغنية :

يــالـــلـــى شــايــفــيــن ضـحــكـتــي دائــمــا تـلالـــــــــــي

يــالـــلــــى فـــاكـــريـــن إنـي سـاكـن بـــرج عــالـــــــــــي

أه يا ويلي لو دخلتوا حياتي مره شفتونى مالــــــي

انــــا حـــــــــد غــيــــر الـــلـــي انـتـو شــايـفينه بعينيكـــــم

وتـعــــبــت م الـتـــــمــثــيــــل عـــلــى نفسـي وعــلـيكـــــم

أيوه باين هلا هلا من بــره بــره وربنا عالم بحالي

مـــايغـــركـوش ضحكي قــولـــوا للــزمـــان يحكــى

هــيقولكم عـــنــــى شـفــــت العـــذاب الـــــوان

يــا قــلـبــــي يا خــزنـــه عــلــى ذكــريــات حـزنـــه

الجـــــــــــرح عـجــزنـا والفـــــرح كـــــان يا مكــان

انــــا مــــــن زمـــــان شــــجــــره بـتـتـحـــدى الخـــريــــف

لـــــو حــتــى كــــــان الــريــــح قـــوي وقـــاسـي وعنيـــف

لا بــحـــــــب أبــــــان مــكــســـور ولا ابداً ضعيـــف

انــــا كـــــــل يـــــوم مـــــــــع نـفــسـي بـتـكـلم بـصــــــوت

شـــايــــل هــمــــــوم لــــــو100جـبـــل شــالــهـم يمـــــوت

يــــاه ع الكـــتـــــــوم لــــــو يــوم صرخ يـزلــزل بيــــــوت

جدير بالذكر أن ألبوم "وجع قلبى" الذى يضم 8 أغنيات متنوعة كلها من كلماته ما عدا أغنية واحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.