شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يستعيد ذكريات انفجار مرفأ بيروت: احترق قلبى عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد النجم اللبناني وائل جسار، ذكريات انفجار مرفأ بيروت في الذكري الأولي للإنفجار في مثل هذا اليوم 4 أغسطس.

وأعاد وائل جسار نشر فيديو تحطيم مرفأ بيروت، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :" 4 أغسطس نهار مش عادي، نهار استشهد فيه ولادك يا بيروت واكيد متل ما احترقت ، احترق قلب عليها".



وائل جسار يتذكر انفجار مرفأ بيروت

من ناحية أخري انطلقت منذ قليل مسيرة راجلة لقوى الأمن الداخلى فى لبنان من ساحة الشهداء باتجاه مرفأ بيروت لوضع 214 وردة مكان الإنفجار، وفق قناة إم تى فى اللبنانية.

ويحيي اللبنانيون اليوم الأربعاء، الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، فيما يعقد في باريس تزامنا، مؤتمر دولي لدعم لبنان.

ودعا أهالي ضحايا انفجار المرفأ، إلى تظاهرات حاشدة اليوم، حيث سيقام قداس مركزي في المرفأ سيترأسه البطريرك الماروني بشارة الراعي، كما ستقام وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي في بيروت، وستنطلق تظاهرات من مختلف المناطق اللبنانية، على أن تلتقي في العاصمة بيروت، ليكون هناك تظاهرة حاشدة أمام المجلس النيابي للمطالبة برفع الحصانة عن النواب تمهيدا لمحاسبتهم.

وعلى صعيد متصل تتوقع فرنسا أن تجمع 350 مليون دولار، كمساعدات عاجلة للشعب اللبناني، في مؤتمر هو الثالث من نوعه منذ انفجار المرفأ.

وتكون مصر فى مقدمة المشاركين فى المؤتمر ، ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر، بالإضافة إلى الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون واللبناني ميشال عون، رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وفق قصر رئاسة لبنان .