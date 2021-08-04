شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة الفنانة فتحية طنطاوي بعد قليل من مسجد الحصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشيع جثمان الفنانة الراحلة فتحية طنطاوي بعد ظهر اليوم الأربعاء من مسجد الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر، وسيتم دفن جثمان الراحلة فتحية طنطاوي بمقابر الأسرة بأكتوبر، وسيتم الإكتفاء بالعزاء فى المقابر.



فتحية طنطاوي



فتحية طنطاوي



فتحية طنطاوي

كانت الممثلة القديرة فتحية طنطاوي، قد توفت في ساعة متأخرة من الليل بعد تعرضها لجلطة في القلب تم على أثرها نقلها إلى أحد مستشفيات أكتوبر ظهر أمس الثلاثاء، حتى دخلت في غيبوبة تامة توقف فيها القلب 13 دقيقة كاملة حتى عادت للحياة مرة أخرى، ولكن لم يمهلها القدر لتغادر الحياة منذ ساعات قليلة.



فتحية طنطاوي

بدأت الفنانة القديرة فتحية طنطاوي مشوارها على مسرح الدولة القومي والطليعة في الستينيات ثم اتجهت للعمل بالتليفزيون في مسلسلات وسهرات وأفلام التليفزيون تؤدى أدوارًا ثانوية مساعدة، وغالبًا ما تكون المرأة الشعبية أو الريفية الكادحة، هي بائعة الطرشي في فيلم (ديل السمكة) بعام 2003 وأم عبد الحكم (محمود البزاوي) في فيلم (الطوق والأسورة) بعام 1986 وهى أم العريس سعيد (محمد شرف) في فيلم (دم الغزال) عام 2005.



فتحية طنطاوي



فتحية طنطاوي

ومن مسرحياتها "انتهى الدرس يا غبى"، مع محمد صبحي عام 1975 ومن أهم مسلسلاتها (البخيل وأنا) بعام 1990 و(عباس الأبيض في اليوم الأسود) عام 2004، قدمت خلال مشوارها الفني حوالي 140 عملا دراميًا.