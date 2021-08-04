فن ومشاهير

الموسيقيين تكشف حقيقة تدهور حالة مصطفى كامل وابنته بمستشفى العزل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

نفى المايسترو محمد أبو اليزيد ما تم تداوله عن تدهور حالة الفنان مصطفى كامل، عقب إصابته بفيروس مؤخرًا.

وقال محمد أبو اليزيد "وكيل نقابة المهن الموسيقية" في تصريح خاص لـ"الخليج 365":"غير صحيح، وتحدثت معه تليفونيا اليوم، وكذلك ما تردد عن خطورة وضع ابنته، أيضا لم يحدث فهي تعاني فقط من أعراض الإصابة".

ويخضع الفنان مصطفى كامل للعلاج حاليا في عزل مستشفى العجوزة، إثر إصابته وزوجته ووالدته بفيروس كورونا.

الفنان مصطفى كامل طرح مؤخرا أغاني "ضحكتي" و"البيت"، من ألبومه "وجع قلبي"، الذى يضم 8 أغنيات متنوعة كلها من كلماته ما عدا أغنية واحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنية شعبية من توزيع اسلام ساسو.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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