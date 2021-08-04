إصابة الفنان مصطفى كامل وأسرته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يخضع الفنان مصطفى كامل للعلاج حاليا في عزل مستشفى العجوزة، إثر إصابته وزوجته ووالدته بفيروس كورونا.

المايسترو محمد أبو اليزيد "وكيل نقابة المهن الموسيقية" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال :"الفنان مصطفى كامل تم نقله وأسرته إلى المستشفى من حوالي 4 أيام، ويخضعوا جميعا حاليا للعلاج في العزل".

الفنان مصطفى كامل طرح مؤخرا أغاني "ضحكتي" و"البيت"، من ألبومه "وجع قلبي"، الذى يضم 8 أغنيات متنوعة كلها من كلماته ما عدا أغنية واحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنية شعبية من توزيع اسلام ساسو.