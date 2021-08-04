أمير طعيمة عن منتخب اليد: "عندهم طموح الفوز مش الخروج المشرف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

عبر الشاعر أمير طعيمة عن سعادته بتأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى الدور نصف النهائي في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ونشر أمير طعيمة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، صورة لمنتخب اليد، وعلق :" منتخب اليد هو المنتخب المصري الجماعي الوحيد اللي بيلعب عشان يكسب أي حد".

وأضاف :"الموضوع ملوش دعوة بالبطولة دي، هم دايما ند لكل المنتخبات الكبيرة ودايما عندهم طموح الفوز مش الخروج المشرف والكلام اللي بيقتل الطموح ده، برافو والله".

وتأهل المنتخب المصري لكرة اليد إلى دور نصف النهائي بعد فوزه على المنتخب الألماني بنتيجة 31 - 26، ليواجه المنتخب الفرنسي الخميس المقبل.