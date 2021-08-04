مي سليم تروج لفيلم"٢٠٠ جنيه" بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روجت الفنانة مي سليم لفيلم "٢٠٠جنيه"، المقرر طرحه بالسينمات قريبا.

ونشرت مي مجموعة من الصور لها وهي تحمل ورقة بمبلغ "٢٠٠" جنيه، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت:"فيلم ٢٠٠ جنيه قريبا، أوعى وشك ٢٠٠ جنيه".

فيلم "200 جنيه" يضم عددا من الفنانين منهم أحمد رزق، نيللي كريم، هاني رمزي، أحمد السقا، إسعاد يونس، محمد فراج، عمرو عبد الجليل، خالد الصاوي، غادة عادل، سليمان عيد، أحمد السعدني، آسر ياسين، ليلى علوي، علاء خالد، مي سليم، محمود حافظ، دينا فؤاد، والفيلم من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.