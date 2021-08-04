على كرسي متحرك.. أول ظهور فني للفنان شريف دسوقي في "ياما في الجراب ياحاوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

ظهرالفنان شريف دسوقي على كرسي متحرك في الصور التي تداولها رواد مواقع التواصل من مسرحية "ياما في الجراب ياحاوي"، التي يشارك في بطولتها مع الفنان يحيى الفخراني، والمقرر عرضها بداية من 17 أغسطس على مسرح مكتبة الإسكندرية.

وقابل رواد موقع فيس بوك الظهور الفني الأول للفنان شريف دسوقي بالترحيب، والإشادة بموهبته.

مسرحية "ياما في الجراب" تشهد الظهور الفني الأول للفنان شريف دسوقي، بعد خضوعه لجراحة بتر القدم في أحد مستشفيات الإسكندرية، قبل نقله للعلاج في مستشفى دار الشفاء تحت رعاية رئاسة الجمهورية.

وكانت مصادر في المسرحية قد أكدت في تصريح سابق لـ"الخليج 365"، أن مفاجأة العرض هي مشاركة الفنان شريف دسوقي في البطولة في دور رئيسي غير متوقع، بحماس شخصي وترشيح فني من النجم الكبير يحيى الفخراني، وهو ما رحب به شريف، ولاقى أيضا حماسا كبيرا من كل أسرة العمل؛ ليكون ذلك أول ظهور فني جماهيري له بعد أزمته الصحية الأخيرة.

مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" إخراج مجدي الهواري وإنتاج كايرو شو، وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها نجوم المسرح اللامعون: "سما إبراهيم، ناصر سيف، حسن العدل، إسماعيل فرغلي، رضا إدريس، لبنى ونس، وعلاء قوقة".

الألحان الأصلية للموسيقار الراحل أحمد صدقي، ووزعها بشكل جديد الموسيقار الشاب مصطفى حلواني من عزف أوركسترا بودابست العالمي الشهير التي تسجل حالياً التوزيعات الجديدة للألحان.

وتدور أحداث المسرحية في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة، ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي فإنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع للحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.