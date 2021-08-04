فن ومشاهير

محمود حافظ يروج لفيلم "200 جنيه"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روج الفنان محمود حافظ لفيلمه الجديد "200 جنيه"، المقرر عرضه قريبا بدور العرض السينمائي.

ونشر "حافظ" صورة له وهو يحمل مبلغ 200 جنيه في يده، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق على الصورة قائلا: "قريبا إن شاء الله".

الفيلم يضم عدد كبير من الفنانين منهم أحمد رزق، نيللي كريم، هاني رمزي، أحمد السقا، إسعاد يونس، محمد فراج، عمرو عبد الجليل، خالد الصاوي، غادة عادل، سليمان عيد، أحمد السعدني، آسر ياسين، ليلى علوي، علاء خالد، مي سليم، محمود حافظ، دينا فؤاد، والفيلم من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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