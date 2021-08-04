شاهد.. الحارس العجوز ينقذ فريقه الجديد من هدف محقق بطريقة رائعة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

غم تقدمه في العمر وبلوغه سن الـ43، أثبت حارس المرمى الإيطالي الأسطوري جيانلويجي بوفون، أنه ما زال يتمتع برشاقة عالية وبراعة كبيرة في التصدي للكرات والذود عن عرينه .

ونشرت صحيفة “thesun”، فيديو” لبوفون وهو ينقذ فريقه الجديد- القديم بارما، من تلقي هدف محقق خلال مباراة ودية ضد ساسولو، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

ففي الدقيقة 46 من المباراة، انسل أحد لاعبي ساسولو من الجهة اليمني، قبل أن يرسل كرة عرضية استقرت أمام المهاجم فرانشيسكو كابوتو، الذي سددها من داخل منطقة الجزاء بقوة، لكن بوفون تصدى لها ببراعة، قبل أن تعود الكرة للمهاجم الذي فشل في التحكم فيها، فارتطمت برأسه لينهض بوفون ويلتقطها بكل سهولة.

ورغم تألق بوفون في هذه اللقطة، فقد مني فريقه بالهزمة بنتيجة 0-3.

وكان بوفون، الفائز بكأس العالم مع إيطاليا في العام 2006، عاد هذا الصيف للدفاع عن ألون ناديه الأول بارما بعد 20 عاما من رحيله.

ووقع الحارس المخضرم على عقد لمدة عامين مع النادي الذي هبط من الدرجة الأولى موسم 2020-2021، بعدما قرر الرحيل عن يوفنتوس الذي لعب له على مدار 20 عاما.