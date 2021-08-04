نجوى كرم: “عنّا وطن ومن قلّة حُبّنا ضيّعناه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تزامناً مع الذكرى الأولى لانفجار المرفأ في 4 آب، نشرت النجمة اللبنانية نجوى كرم أغنيتها الوطنية “بيروت” عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي.

وأرفقت نجوى كرم منشورها بتغريدةٍ مُعبّرة قالت فيها: ” في ناس ما عندها بلاد، من حُبُّن، عملوا أوطان. نحنا عنّا أحلى وطن، ومن قلّة حُبّنا، ضيّعناه”.

ولاقى منشور نجوى كرم تفاعلًا واسعًا من المتابعين عبر السوشيل ميديا وتحديدًا اللبنانيين، إذ أكد عدد كبير منهم أن نجوى عبّرت عمّا يشعرون به في الواقع.

الجدير ذكره أن نجوى كرم طرحت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “مغرومة” من كلمات وألحان نبيل الخوري وتوزيع داني حلو، وحملت نفس اسم أغنية ألبوم سابق لنجوى كرم كانت قد أصدرته مع “روتانا” من 23 عامًا، وتحديدًا في العام 1998.

أمّا كليب الأغنية فحمل توقيع المخرج هاس غدّار وجرى تصويره في لبنان، وظهرت من خلاله نجوى كرم بإطلالة أكثر من رائعة في مشاهد رومانسية عكست طابع الأغنية الهادئ.

وحقق العمل أكثر من 5 ملايين مشاهدة بعد 5 أيام فقط من صدوره على قناة “روتانا” في موقع “يوتيوب”.