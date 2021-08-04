آدم يغنّي “رابع فنجان قهوة” باللهجة المصرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في بداية تعاونهما، طرحت شركة Craft Media للمنتج حمدي بدر بالتعاون مع استوديهات Sony العالمية عبر قناتها الرسمية في “يوتيوب” وكل المنصّات أحدث أعمالها، وهي أغنية ” رابع فنجان قهوة” للمطرب اللبناني آدم، من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، وتم تسجيلها في استوديهات بيروت.

وكانت شائعات زواج قد انتشرت في الآونة الأخيرة حول آدم، الأمر الذي نفاه نفياً تاماً، علماً أنّه سبق لآدم أنّ تزوج من الفنانة اللبنانية قمر وانفصلا.

والجدير ذكره أن craft media تسعى رغم الظروف الإنتاجية الصعبة التي يمر بها الإنتاج في العالم الى تنفيذ أغنية واحدة شهرياً، إذ سبق آدم كلٌ من وائل كفوري والذي أنتجت له الشركة أول شارة مسلسل قدّمها في مشواره الفني وحققت نسبه مشاهَدة تجاوزت الـ 50 مليوناً، ومايا دياب من خلال أغنيتها “أحلى كلام” والتي حققت نجاحاً واسعاً، وأيضاً من خلال طرح أغانٍ للمطرب الشعبي المصري محمود الليثي.