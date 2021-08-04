أحمد العوضي يتحدث عن حالة زوجته ياسمين عبد العزيز: “للنكبات غايات”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طمأن الفنان أحمد العوضي، جمهوره ومحبّي زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز على حالتها الصحية بعد خروجها من العناية المركزة، وكتب عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»: «للنكبات غايات تنتهي إليها، وَدَوَاؤها الصَبْر ُعليها، وترك الحيلة في إزالتها… فإن الحيلة في إزالتها قبل انقضاء مدتها سبب لزيادتها… عن الإمام علي بن أبي طالب”.

وكان العوضي قد كتب من قبل عبر حسابه في «فيسبوك»: “الحمد لله ياسمين خرجت من الرعاية المركزة، لكن تعليمات الأطباء المعالجين إن ممنوع الزيارة تماماً لمدة أسبوعين، خوفاً عليها، حيث إنها لا تزال تحت الرعاية الطبية الشديدة حتى استقرار وضعها الصحي”. وأضاف: “أعتذر لكم عن عدم ردّي لكن اعذروني غصب عني، شكراً ليكم كلكم على دعواتكم ليها ومشاعركم الطيبة وحبّكم ليها، ادعولها ربنا يكمّلها على خير وتقوم بالسلامة”.

وأكد وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أيضاً عبر حسابه في «فيسبوك»، خروجها من العناية المركزة، قائلاً: «الحمد لله خرجت من العناية المركزة بفضل ربّنا وكل اللي بيحبّوها، بس مفيش زيارات».