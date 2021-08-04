تبدأها من مصر.. بلقيس تكشف كواليس رحلة عملها الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة بلقيس فتحي، كواليس رحلة عملها الجديدة التي شوقت لها جمهورها ومتابعيها خلال الساعات الماضية، حيث تبدأ تلك الرحلة من مصر بحفلين غنائيين.

ونشرت بلقيس مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق “سناب شات”، تضمن برومو حفلها الغنائي الأول الذي سيقام في نادي الجلاء يوم 8 أغسطس الجاري.

وكشف البرومو عن وجود فقرتين غنائيتين في ذات الحفل للنجم المصري رامي صبري، ونجم أغنية “بنت الجيران” عمر كمال، وسط تفاعل واسع من جانب الجمهور.

وألحقت بلقيس برومو الحفل ببوستر جمعها بعمر كمال ورامي صبري، معلقة عليه: “هذا أول حفل من حفلات صيف القاهرة 8 أغسطس”.

وبعدها ظهرت بلقيس، تتحدث عن حفلها الثاني في مصر أيضاً على مسرح دار الأوبرا المصرية وذلك في 12 أغسطس الجاري، مطالبة الجمهور الذي لا يتناسب معه الموعد الأول بحضور الثاني مع ملاحظة الفرق بين الحفلين طبقاً للمكان الذي يقام فيه كلاهما.

وقبل يومين، شوقت بلقيس فتحي جمهورها ومتابعيها إلى رحلة عمل جديدة لها من داخل الطائرة، حيث نشرت صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق “سناب شات”، وهي داخل الطائرة، من دون أن تكشف عن وجهتها، ولم تذكر اسم العمل، أو أي تفاصيل عنه حينها.

وعلقت بلقيس، قائلة: “بسم الله توكلت على الله رحلة عمل، وإن شاء الله اليوم، بقولكم على بعض الأخبار”.

وكانت بلقيس فتحي قد أعلنت نجاح فيديو كليب أغنيتها “جبار”، مؤكدة أنه حقق أرقاماً قياسية، حيث أعلنت عن تصدر “جبار” “ترند 1” في الإمارات وسلطنة عمان واليمن، كما دخل في “الترند” العالمي، وحل بالمرتبة الثامنة والعشرين.

وشاركت فتحي جمهورها مجموعة من الصور تضمنت كواليس تصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة “جبار”، والتي طرحتها قبل أيام وحققت نجاحاً ساحقاً وسط تفاعل واسع من الجمهور أوصلها إلى “الترند” العالمي، ومشاهدات اقتربت من 3 ملايين مشاهدة.

وذكرت أن الفيديو كليب أصبح “الترند” في بعض الدول العربية والخليج أيضًا، ويُعد رقم 13 بالترند العالمي في “يوتيوب”.