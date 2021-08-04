رهف القنون بإطلالة جريئة جديدة بمايوه الزهري!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 11:51 صباحاً - أثارت الناشطة السعودية ​رهف القنون​ الجدل مرة جديدة بعد نشرها مقطع فيديو لها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه هي ترتدي “مايوه” باللون الزهري من قطعة واحدة وتستعرض جسدها من داخل منزلها.

وتصدرت القنون حديث الجمهور حيث كتبت احداهن: “أخذت على هل الجو الجريء، كل يوم بتفاجئنا بشي جديد، لانها عارفة الجمهور بحطها في رأس القائمة، ما حد يتابعها،، بتختفي لوحدها”.

ومؤخرًا، فاجأت رهف القنون الجمهور، بعدما نشرت صورًا لها، وصفوها بأنها قد تجاوزت الخطوط الحمراء في الجرأة، وذلك بعد يومين من استعراضها جسدها أثناء إمضاء وقتها على البحر.

وشاركت رهف صورًا لها وهي ترتدي تنورة مكشوفة بوضعيات جريئة، كما قامت القنون بإغلاق خاصية التعليقات، تجنبًا لأي انتقادات، لكنها تعرضت للهجوم، بعد نشرها على حسابات أخرى على السوشال ميديا.