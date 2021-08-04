نوال الزغبي تحتفل بمرور 27 عاماً على مسيرتها الغنائية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجهت الفنانة اللبنانية، نوال الزغبي، رسالة لجمهورها بمناسبة مرور 27 عاماً على مسيرتها الفنية، عبرت فيها عن حبها الشديد لهم، وممتنة لوقوفهم بجانبها طيلة هذه السنوات التي قدمت فيها أفضل أغانيها.

وقالت الزغبي، عبر صفحتها في “تويتر”: “‏كتير فخورة بوجودكم بحياتي يا أحلى وأغلى فانز.. 27 سنة فن وأعمال غنائية ومسارح وشهرة واسعة وحب الناس حماسي بعدو بأوجو، وإصراري على النجاح ما إلو حدود شكراً لحبكن ودعمكن”.

وتفاعل معها الجمهور، وانهالت عليها التعليقات: “‏27 سنة عطاء ومحبة.. 27 سنة فرح وسعادة.. 27 سنة غمرتينا فيها بفنك ونجوميتك ونجاحك دعمنا واجب ياذهبية، وهلأ لازم نستذكر محطات من مسيرتك الحافلة بالنجاح والتألق والعز”.

ومؤخراً، كشفت نوال الزغبي عن كواليس تصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة “ارقص”، التي طرحتها خلال اليومين الماضيين، لاسيما أنّها حصدت تفاعلاً كبيراً بين الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، وصعدت بها للترند، كما أشاد بها عدد من نجوم ونجمات الفن.

وأعلنت الزغبي عن استعدادها لطرح أغنية باللهجة المصرية قريباً، هي أغنية “عكس الطبيعة” وهي عنوان الألبوم، متابعةً أنَّ هناك أغنية خليجية ستُطرح بالأسواق بعد أغنية “ارقص”، وأنّه تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، ووصفتها بأنّها تحمل موسيقى جديدة.

يُذكر أنّ نوال الزغبي صورت كليب أغنيتها “ارقص” تحت قيادة المخرج فادي حداد، وظهر فيه عدد من الأشخاص، سيدات ورجالاً، وهم يرقصون وسط أجواء مخيفة، في منزل مهجور، مع ظهور الزغبي وهي ترقص حاملة البهجة للجمهور في إطلالاتها ولحن أغنيتها.