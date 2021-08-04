شبيهة هنيدي الأجنبية تصدمه بـ”البلوك”.. وهكذا علق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عثر النجم المصري، محمد هنيدي، على الشبيهة الأجنبية لشخصية “عفت الشربيني”، التي جسدها في فيلمه الشهير “جاءنا البيان التالي”.

وبعدما وجد هنيدي أن مدونة الجمال الشهيرة، تايلور ستينغولد، شبيهة لشخصيته “عفت الشربيني”، سارع النجم المصري إلى الدخول إلى حسابها على “السوشيال ميديا”، لمعرفة مدى الشبه بينهما، إلا أنه كانت هناك مفاجأة تنتظر هنيدي.

ويبدو أن ما صدم هنيدي ليس التشابه الذي يصل حد التطابق، وإنما عندما ولج إلى حساباتها على “السوشيال ميديا” تفاجأ بقيامها بحظره “بلوك”.

وشارك هنيدي متابعيه على حسابه بموقع “إنستغرام”، صورة لشخصية “عفت الشربيني”، بجانب صورة لمدونة الجمال تايلور ستينغولد، وأرفقها بتعليق قال فيه: “بعيداً عن الشبه بس ليه ادخل بروفايلها عشان اعرف مين دي الاقيها مدياني بلوك”، ثم أضاف مستعيناً بالجملة التي كانت ترددها “عفت الشربيني” في الفيلم: “يالااا ماهي الكيميا كدشه غدارة”.

وشارك محمد هنيدي في بطولة الفيلم الكوميدي “جاءنا البيان التالي” الفنانة المعتزلة حنان ترك، وهو من إنتاج عام 2001، والفيلم مقتبس جزئياً من الفيلم الأميركي “أنا أحب المشاكل” (Love Trouble) من إنتاج 1994، ومن بطولة نيك نولت وجوليا روبرتس.

وعلى الصعيد الفني، حمس محمد هنيدي متابعيه إلى فيلمه الجديد “الإنس والنمس”، الذي يعود به إلى السينما بعد غياب طويل دام لأربع سنوات، حيث شارك هنيدي متابعيه على “إنستغرام” البرومو الرسمي للفيلم الذي تضمن فقرة غنائية للفنان الشعبي محمد صلاح الشهير بـ”أوكا”.

وشوق هنيدي جمهوره لمشاهدة الفيلم الذي سيتم طرحه اليوم الأربعاء 4 أغسطس في السينما، حيث علق على البرومو مقتبساً جزءاً من أغنية الفيلم، قائلاً: “مانتش قد العفاريت، هابا هابا، الإنس والنمس في كل دور العرض مينشن صحابكم واستعدوا”.

ويشارك هنيدي في بطولة الفيلم عدد من النجوم، أبرزهم: منة شلبي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا إجلال ماهر، سليمان عيد وشريف الدسوقي، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

يشار إلى أن آخر أعماله الدرامية مسلسل “أرض النفاق”، الذي تم عرضه في رمضان 2018، وشاركه في بطولة المسلسل: دلال عبدالعزيز، سامي مغاوري، هنا شيحة، وغيرهم، وهو من قصة يوسف السباعي، ومعالجة درامية وسيناريو وحوار أحمد عبدالله.