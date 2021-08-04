أروى تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات.. وهكذا علقت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة أروى حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، معبرة عن سعادتها بتحقيق هذه الخطوة.

وكتبت أروى عبر حسابها على “إنستغرام”، تقول: “أحلى شيء صار معي اليوم هو إني تشرفت بحصولي على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات”.

وأضافت: “كل الشكر والتقدير لدولة الإمارات الحبيبة على هدية الإقامة الذهبية، وتمنياتي لدولة الإمارات الحبيبة شعباً وحكومة بدوام الأمن والأمان”.

وحظي منشور أروى بتفاعل واسع بين زملائها في الوسط الفني، وجمهورها الذين حرصوا على تهنئتها، وباركوا لها حصولها على الإقامة الذهبية.

وفي وقت سابق، كشفت أروى عن سبب غيابها عن الظهور عبر صفحاتها على “السوشيال ميديا”، موضحة أن إصابتها بكدمات في الوجه و”زرقان” أسفل العيون هو السبب وراء ذلك.

وقالت، في فيديو عبر حسابها بتطبيق “سناب شات”، إنها أصيبت بما يشبه الكدمات أو الحروق البسيطة بعد خضوعها لبعض جلسات الليزر والتي أثرت في جلدها بسبب حساسيته الشديدة.

وفي سياق آخر، أعربت الفنانة اليمنية أروى عن استيائها الشديد من المشاهير الذين يكشفون حياتهم الشخصية، من زواج وطلاق، على “السوشيال ميديا”.

وتساءلت في فيديو وثقته عبر حسابها الشخصي “سناب شات”: “لماذا كل الناس التي تظهر على السوشيال ميديا، الآن، تخبر الجميع بأسرارها، سواء حدث معها طلاق أو زواج؟ ألا تذكرون قديماً، كان الفنانون مثل سعاد حسني عندما تتزوج أو تطلق، الإعلام وقتها لا يعرف عنها شيء”.

وأضافت مستنكرة: “الآن تظهر الفنانة أو المشاهير (البلوغر) إذا تزوجت أو اطلقت تخبر الجميع، وهذا شيء غير لطيف أو صحيح”، مشيرة إلى أن المتابعين ليس لهم الحق في معرفة حياتنا الشخصية.

وطرحت الفنانة أروى، مؤخراً، أغنية “بديت تخون” عبر قناتها على “يوتيوب”، وهي من كلمات حسن عبيد، وألحان سلطان السيف، وتوزيع زيد نديم.