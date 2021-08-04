محمد رمضان يعلق بعد انتصاره قضائياً على عمرو أديب بتغريمه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علق الفنان المصري، محمد رمضان، على انتصاره قضائياً على الإعلامي المصري عمرو أديب، حيث تم تغريم الأخير في قضية السب والقذف التي كان يواجهها.

وشارك رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الخاص في موقع “إنستغرام”، أرفق به منطوق الحكم الصادر له، وذلك بشكل مركب على مقطع قصير ظهر فيه عمرو أديب، في إحدى حلقات برنامجه، ومقطع آخر من أغنية “رمضان” الأخيرة، التي طرحها قبل أسابيع قليلة بعنوان “ثابت”.

وترك رمضان تعليقاً على الفيديو، عبر فيه عن سعادته بذلك الحكم، فكتب قائلاً: “الحمد لله ثم شكراً القضاء المصري العادل النزيه”.

وكانت محكمة مصرية قد أصدرت حكماً، الأحد الماضي، بتغريم الإعلامي عمرو أديب مبلغاً مالياً قدره 10 آلاف جنيه (ما يعادل 636 دولاراً)، وذلك في دعوى السب والقذف المقامة من الفنان محمد رمضان.

وكان محمد رمضان قد اتهم عمرو أديب، عبر وكيله القانوني، بتوجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير وتهديد له من خلال منصته الإعلامية، وأنه قصد من ذلك النيل من سمعته وشرفه وإهانة عائلته، كما أباح لنفسه تجريحه وسبه، حيث قال له: “لو محدش رباك أنا هربيك”.