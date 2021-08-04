ذكرى انفجار مرفأ بيروت.. "يا لبنان اتغير المنظر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرص عدد من نجوم الفن على إحياء ذكرى انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020.

ومن أمام المرفأ أحيت هيفاء وهبي ذكرى الانفجار، إذ ذهبت لموقع الحادث وهي ترتدي فستانا أبيض وممسكة بباقة ورد.

ونشرت هيفاء وهبي صورتها عبر حسابها بتطبيق "أنستقرام" وأرفقتها بتعليق قائلة: "اليوم الذكرى الأولى لعيد موتك يا لبنان اتغير المنظر اللي كنت شوفه من شرفة بيتي المطلة عليك يا مرفأ! كنت أوقف عالشرفة وشوف بيروت الحلوة، شوف الأضوية والناس عم تتمشى مبسوطة هلا صار المنظر جرح.. صرت شم ريحة وجع وصرخة كل شخص فقد غالي عقلبه بالانفجار".





وتابعت: "لكل طفل ولكل شاب ولكل صبية ولإلك يا سحر.. لكم يا ملائكة بالسما بهدي وردة بيضا متل روحكم البريئة اللي ما ذنبها!! المنظر اتغير يا بيروت.. بترجاكي ارجعيلنا يا حلوة اشتقنالك.. ببوس إيدَك يا لبنان قاوم جبروتهم وقسوتهم ما تروح مطرح ما بدن ياخدوك.. دخيلك يا وطنّا ما إلنا غيرك.. يا سندنا و يا ضهرنا المكسور نحنا حدّك مارح نتركك لترجع توقف عإجريك".

كما تفاعل الفنان الفلسطيني فادي أنداروس، وطرح أغنية وطنية جديدة تحمل عنوان "أنا بيروت"، الأغنية من تأليف ألفريد الأسعد، وتوزيع داني الحلو، وتم تصويرها في مكان الانفجار تحت إشراف المخرج طارق عائشة.





ويسلط فادي أندراوس من خلال أغنيته الضوء على معانـاة الأشخاص المعاصرين لتداعيات الحادث، ويطالب بمحاسبة المسؤولين.

فيما نشرت الفنانة أمل حجازي مقطع فيديو مؤثرا عبر "أنستقرام"، ظهرت خلاله ابنة شقيقتها، إحدى ضحايا الانفجار وهي تتلقى العلاج بالمستشفى، وعلقت: "هذه ابنة أختي في انفجار المرفأ !! الشهيدة الحية.. الله ينتقم منكم #4آب يوم الانتقام".