بيومي فؤاد يكشف لـ"الخليج 365" تطورات حالته الصحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرض الفنان المصري بيومي فؤاد لوعكة صحية، أثناء تواجده بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال بيومي فؤاد في تصريحات لـ"الخليج 365"، الأربعاء: "سعيد جدا بحرص الجمهور في مصر و العالم العربي، على الاهتمام بحالتي الصحية، هذا الاهتمام يشعر الفنان بوجوده ويجعله يدرك أنه يسير في الطريق الصحيح".

وطمأن بيومي فؤاد جمهوره قائلا: "أنا الحمد لله بخير وبصحة جيدة، وحاليا موجود بالفندق في إمارة أبوظبي، وأشكر كل من اهتم بأمري وسأل على حالتي الصحية".

وكان الفنان بيومي فؤاد أعلن، الإثنين الماضي، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، عن تعرضه لوعكة صحية شديدة، مؤكدا أن الأزمة الصحية التي مر بها أفقدته الوعي لمدة يومين، وأشار الفنان المصري إلى أن الفحوصات أكدت أنه غير مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وقدم بيومي فؤاد الشكر لوزارتي الداخلية والصحة في الإمارات على ما وصفه بالحب والاهتمام من جهتهم دون معرفة هويته، ولكن تعاملوا معه على أنه "ضيف عندهم".

وينتظر بيومي فؤاد طرح فيلم "الإنس والنمس" بدور العرض، الأربعاء، حيث يشارك في بطولته إلى جانب محمد هنيدي، ومنة شلبي، وصابرين، وعمرو عبدالجليل، والفيلم من إخراج شريف عرفة.



