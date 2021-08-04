فيديو| راغب علامة يهنئ تركي آل الشيخ بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ المطرب اللبناني راغب علامة، المستشار تركي آل الشيخ بعيد ميلاده، الموافق اليوم 4 أغسطس الجاري.

وأعاد "آل الشيخ" مقطع فيديو للفنان راغب علامة وهو يعايده بعيد ميلاده، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

وقال "علامة" في الفيديو :"الحبيب أبو ناصر سعادة المستشار تركي آل الشيخ، يا من أسعدت الملايين بهيدا الأمانة اللي حملتها، بمناسبة عيد ميلادك بقلك من كل قلبي عقبال مية سنة سعادة وصحة وفرح ونجاح، ونحنا دائمًا جنبك، أنت الكريم وأنت الطيب وانت الحبيب".

وغنى "علامة" أغنية "Happy birth day to you" في نهاية الفيديو من داخل منزله وقال :"هابي بيرث داي أبو ناصر".

طرح السوبر ستار راغب علامة أحدث أغنياته "فورا غرام"، مؤخرًا، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب".

والأغنية باللهجة الخليجية من كلمات تراث نمير وألحان علي سالم.