فن ومشاهير

عاصي الحلاني يهنئ تركي آل الشيخ بعيد ميلاده

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ المطرب اللبناني عاصي الحلاني، المستشار تركي آل الشيخ بعيد ميلاده، الموافق 4 أغسطس الجاري.

ونشر "الحلاني" صورة "آل الشيخ"، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "كل سنة وأنت بألف خير أبو ناصر المحب، يارب تكون كل أيامك فرح وسعادة بقدر ما أدخلت السعادة لقلوب ناس كانت بتحلم بالسعادة والفرح".

من ناحية أخرى، أحيا عاصي الحلاني حفل غنائي بالعاصمة الرياض، يوم الجمعة الموافق 9 يوليوالماضي، ويشاركه الحفل المطربة اللبنانية نانسي عجرم.

ويقام الحفل تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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