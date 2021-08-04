عاصي الحلاني يهنئ تركي آل الشيخ بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ المطرب اللبناني عاصي الحلاني، المستشار تركي آل الشيخ بعيد ميلاده، الموافق 4 أغسطس الجاري.

ونشر "الحلاني" صورة "آل الشيخ"، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "كل سنة وأنت بألف خير أبو ناصر المحب، يارب تكون كل أيامك فرح وسعادة بقدر ما أدخلت السعادة لقلوب ناس كانت بتحلم بالسعادة والفرح".

من ناحية أخرى، أحيا عاصي الحلاني حفل غنائي بالعاصمة السعودية الرياض، يوم الجمعة الموافق 9 يوليوالماضي، ويشاركه الحفل المطربة اللبنانية نانسي عجرم.

ويقام الحفل تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.