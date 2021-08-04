محمد هيندي يكشف حقيقة تناوله الصراصير

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 7 ثواني

قال الممثل المصري محمد هيندي، إنه لم يتناول صراصير حقيقية خلال تصوير فيلم فول الصين العظيم.

وأضاف هيندي خلال بث مباشر له عبر صفحته بموقع “الفيس بوك”: ” في المشهد كنت باكل صراصير بلاستيك، لكن صراصير حقيقي لأ طبعا، واللي يروح هناك يخليه في السي فود وهيتبسط”.

وفول الصين العظيم هو فيلم كوميدي مصري من إخراج شريف عرفة وإنتاج عام 2004 ومن بطولة محمد هنيدي، تم تصوير أغلب مشاهد الفيلم في الصين.

وينتظر النجم محمد هنيدي طرح فيلمه “الإنس والنمس”، بدور العرض السينمائي.

ويذكر ان فيلم “الإنس والنمس” بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، شريف دسوقي وغيرهم، ومن إخراج شريف عرفة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول “تحسين” الذي يعمل في بيت الرعب بإحدى مدن الملاهي، وتنقلب حياته رأساً على عقب حين يقع في حب “عفريتة” تلعب دورها الفنّانة المصرية منة شلبي، في أول شراكةٍ سينمائية بينها وبين هنيدي.