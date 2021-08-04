"بلاكستون" تشتري شركة الممثلة ريز ويذرسبون.. قصص مسلية عن حياة النساء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اشترى صندوق استثماري يسعى إلى خوض غمار البثّ التدفقي، شركة الإنتاج التي أسستها الممثلة الأمريكية ريز ويذرسبون.

وتركز الشركة على الأعمال التي تهتم بالنساء حول العالم، وفي رصيدها أعمال ناجحة مثل مسلسل "بيغ ليتل لايز".

وقد استحوذت شركة إعلامية جديدة لم يُكشف عن اسمها مدعومة من مجموعة الاستثمار الكبيرة "بلاكستون" على الجزء الأكبر من أسهم هيلو سنشاين التي باتت قيمتها تقدّر بنحو 900 مليون دولار، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال" وقناة "سي إن بي سي".

وقالت ويذرسبون" "أسستُ هذه الشركة لتغيير صورة النساء في وسائل الإعلام".

وصرّحت في بيان أنه من شأن الاتفاق مع بلاكستون أن "يسمح لنا بسرد مزيد من القصص المسلّية والمؤثّرة والغنية بالعبر عن حياة النساء حول العالم".

ويتولّى مسؤولان سابقان في "ديزني"، هما كيفن ماير وتوم ستاجز، إدارة الشركة الإعلامية الجديدة.

ويأتي إطلاقها في وقت يسعى كثيرون من عمالقة هوليوود إلى توسيع خدماتهم في مجال البثّ التدفقي، من مثل نتفليكس وديزني بلس وإتش بي أو ماكس وأمازون برايم فيديو.

وخلال السنوات الأخيرة، ركّزت ريز ويذرسبون (45 عاما) الحائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في "ووك ذي لاين" الصادر سنة 2005 على الإنتاج.

وشاركت أيضا جينيفر أنيستون بطولة "ذي مورنينج شوو" على "آبل تي في بلس".

وستواصل الإشراف على "هيلو سنشاين" التي في رصيدها أيضا المسلسل القصير "ليتل فايرز إيفريوير" مع المديرة الحالية للمؤسسة ساره هاردن.