جينيفر أنيستون تكشف سر ابتعادها عن أصدقائها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الممثلة الأمريكية جينيفر أنيستون أنها اضطرت للابتعاد عن بعض أصدقائها لرفضهم الحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا.

وقالت أنيستون / 52 عاما/ في حوار مع مجلة " إن ستايل" في عددها المقرر صدوره الشهر المقبل إنها ليس لديها وقت لمعارضى اللقاحات أو الذين لا " يستمعون للحقائق" عندما يتعلق الأمر بالعلم.

وأضافت أنها تشعر أن الأمريكيين الذين يعارضون اللقاحات يستندون في موقفهم على "الخوف أو الدعاية".



وقالت إنها أمضت معظم فترة الجائحة وهي تتابع الأخبار، ولكن في لحظة ما شعرت أنها في حاجة لاستراحة.

وأكملت" كان يتعين علي أن أتوقف عن متابعة الأخبار، لقد كنا نتابع الاخبار ونشعر بالارهاق والخوف خلال الجائحة لأننا كنا نأمل أن نستيقظ يوما ما ونسمع أمرا سارا".

وأضافت" مازال هناك مجموعة من الأشخاص الذين يعارضون اللقاحات ولا يستمعون للحقائق، إنه أمر مخزي".

وكانت جينيفر أنيستون قد تلقت الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا في أيار/مايو الماضي، ونشرت النبأ على صفحتها على موقع انستجرام، وعملت على تشجيع متابعيها حول العالم على الحصول على اللقاح.