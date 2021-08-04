شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المجيد عبد الله يطرح ألبومه الجديد "عالم موازى" غدا .. بعد غياب 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أكثر من 7 سنوات أبتعد فيها عن إصدار ألبومات جديدة، يعود الفنان السعودى الكبير عبد المجيد عبد الله إلى عالم الألبومات، حيث يطرح ألبومه الغنائى الجديد "عالم موازى"، غدا الخميس.

ويضم الألبوم 22 أغنية جديدة تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين منهم الموزع الموسيقى عصام الشريطى، والملحن ياسر بو علير.

يذكرأن سبب ابتعاد النجم السعودى عن الغناء فترة طويلة جاء بسبب مرضه الذى كشف عنه من قبل، حيث قال إنه عانى لمدة طويلة خلال الفترة الماضية من آلام شديدة فى الأذن الداخلية، بسبب مرض اسمه "مانير" ليس له علاج.

وأوضح الفنان السعودى، فى لقاء إذاعى، أن هذا المرض له أعراض عدة، كالدوخة والغثيان، تزداد فى بعض الأوقات، إلا أنه مرضا تافها وليس مزعجا.

وأضاف عبدالله أن الجهد الذى يبذله فى الحفلات وتسجيل الأغانى أثر عليه كثيرا، قائلا: "كنت أعانى من الدوار طوال الوقت بسبب التهاب الأذن ولا أستطيع الحركة مثل أى إنسان" موضحاً أنه سافر خلال الفترة الماضية، للتأكد من طبيعة مرضه، خاصة أنه من الممكن أن يكون جالسًا مع أحد ويسقط فجأة بسبب التهاب أُذنه.

وأشار النجم السعودى إلى أنه ابتعد طوال فترة مرضه عن الساحة الفنية والحفلات بأمر الأطباء الذين طلبوا منه الراحة التامة والابتعاد كليا عن الغناء وتجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية حتى يستعيد شفاءه.

وفى سياق آخر طرح عبد المجيد عبد الله أغنيته الجديدة "ما كان هذا حب" على يوتيوب والقنوات الفضائية العربية، وهى كلمات تركى، وألحان طارق محمد، وتوزيع عصام الشريطى، ويقول مطلع الأغنية: أجل ماكان هـذا حب.. أجـل كله تـهـيـالى..أجـل كل الحقيقه كذب قصّه عشتها لحالي".

وطرح عبد المجيد عبد الله أحدث كليباته الغنائية "معك معك"، ويتعاون فيها عبد المجيد مع الشاعر فهد مساعد، وألحان مبهم، وتوزيع عصام الشرايطى، ومكس وماستر جاسم محمد، عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

وكان عبد المجيد عبد الله قد طرح فى عيد الفطر الماضى أغنية "عادت عليكم"، وهى من كلمات فهد المساعد، وألحان مبهم، وتوزيع عصام الشرايطي، وإيقاعات إبراهيم حسن علي حساب الشخصي يوتيوب.